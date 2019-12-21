Пять человек погибли при пожаре в мотеле в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает пожарная служба на своей странице в Twitter.

Отмечается, что пожар начался ночью в трехэтажном здании отеля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили людей, свисающих со второго этажа здания. Кроме того, некоторые люди выпрыгнули из окон, чтобы избежать пожара.

Отмечается, что 23 человека числятся пропавшими без вести, 13 пострадали и пять человек погибли.

Причина пожара остается неизвестной.