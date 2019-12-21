Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

В России утвержден график сдачи школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что первые экзамены уже начнутся 25 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и информатику.

ЕГЭ по обязательным предметам стартуют с 28 мая — русский язык. А уже 1 июня пройдут тестирования по профильной и базовой математике. Замыкающими станут ЕГЭ по иностранным языкам в разделе «говорение», которые состоятся 15, 16 июня.

Кроме того, опубликованы сроки сдачи экзаменов досрочно. Так 20 марта пройдет ЕГЭ по географии и литературе, а последними станут тестирования по истории и химии — 6 апреля.

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