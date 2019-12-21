«Желтые жилеты» вышли на акцию в день рождения Макрона

Сторонники движения «желтые жилеты» провели протестную акцию в день рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в митинге у Лувра приняли участие несколько десятков человек.

Некоторые из пришедших участников надели на головы картонные маски с изображением французского лидера. Спустя время на метро проведения акции прибыла полиция, которая держала людей в оцеплении.

Уточняется, что первые акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года.

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