Возбуждено уголовное дело в отношении подростков, избивших полицейских в Апатитах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как подростки нанесли травмы сотрудникам полиции в городе Апатиты в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Мурманской области.

Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении представителей власти.

По данным следствия, 20 декабря 2019 года, подростки избили двух полицейских около дома культуры на улице Ленина.

Следователи установили личности подростков, которые совершили противоправные действия. Их допросили.

Потерпевших обслужили амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

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