Стали известны имена жертв стрельбы на Лубянке

Стали известны имена погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что жертвами инцидента стали два человека, не считая стрелка.

Уточняется, что ими стали 40-летний Альберт Слепов и 34-летний Вельдян Мухтаров.

По некоторым данным, один из них является сотрудником ФСБ, а второй — ГИБДД.

19 декабря возле здания ФСБ на станции метро Лубянка в Москве неизвестный открыл стрельбу.

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