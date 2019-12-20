В Минске началась несанкционированная акция против интеграции Белоруссии и России

В Минске началась несанкционированная акция с участием представителей оппозиции против углубленной интеграции Белоруссии с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, несколько десятков протестующих собрались на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. Среди них присутствует оппозиционер и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец.

Собравшиеся выкрикивают оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!»).

Известно также, участники акции проходят колонной по проспекту Независимости, призывая других людей присоединиться, они скандируют «Далучайся!», «Незалежнасць» («Независимость»).

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