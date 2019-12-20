Фото стрелка с Лубянки оказалось фейком
Фотография мужчины, которую ряд СМИ выдавали за изображение устроившего стрельбу на Лубянке преступника, оказалась фейком. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ночь с 19 на 20 декабря некоторые Telegram-каналы начали публиковать фото предполагаемого преступника на фоне Красной площади, после этого изображение попало в СМИ.
На фото оказался житель Санкт-Петербурга, работающий электриком. Фотографии, которые разошлись в пресс были сделаны в октябре.
По его словам, он делал снимки во время прогулки, после чего выложил «ВКонтакте».
«СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают - фейкометы, наглядная агитация», — сказал мужчина.
Он добавил, что о фотографиях он узнал от друзей, которые знали его в новостях.
Стрельба в центре столицы произошла в четверг, 19 декабря. Неизвестный открыл огонь около дома 12 по улице Большая Лубянка. По неподтвержденным данным, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, мужчина увлекался стрельбой и имел семь единиц официально зарегистрированного оружия.
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