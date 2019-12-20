Андрей Кураев поддержал инициативу патриарха о богослужениях на русском

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Протодиакон Андрей Кураев в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал инициативу патриарха Кирилла о богослужениях на русском языке.

«Это отличное решение, правда очень запоздалое. Хорошо, что патриарх Кирилл принял это хотя бы сейчас. Это позволит снять определенное табу на понимание. Потому что использовать язык девятого столетия — это странно. Кирилл и Мефодий создали свой язык, чтобы облегчить понимание для граждан того времени. Это необходимость и для наших приходов», — поддержал инициативу Кураев.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что проведение некоторых церковных служб, особенно тех, что трудны для понимания, допустимо на русском языке вместо церковнославянского.

Традиционно Кураев выступает с критикой Московской патриархии и лично патриарх Кирилла.

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