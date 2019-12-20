Более 170 кошек и собак спасли пожарные из горящего приюта в Грозном

Пожарные спасли более 170 кошек и собак из горящего приюта для животных в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Согласно имеющимся данным, горела кровля основного корпуса здания на площади 70 кв. м. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут.

Во время пожара в здании находились более 170 кошек и собак. Они были спасены благодаря оперативно принятым мерам.

На данный момент причина пожара уточняется.