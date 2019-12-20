Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Evgenia Novozhenina/Reuters

Отец названного СМИ стрелка Фатих Манюров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, прокомментировал инцидент. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он отметил, что не общался с сыном в течение долгого времени из-за развода с женой.

Уточняется, что Манюров также назвал сына «угрюмым». По его словам, сын работал в посольстве ОАЭ. В какой то момент отец начал замечать у него восточный акцент. Кроме того, предполагаемый стрелок сказал отцу, что мечтает стать мастером по стрельбе.

О стрельбе он узнал после звонка жены, сын, по словам матери, на соревнования по стрельбе. Манюров во время обысков находился в шоковом состоянии и выразил мнение, что сын был «зомбирован» кем-то.

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