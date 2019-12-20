В Марьино произошла стрельба

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На юго-востоке Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу на улице возле фитнес-клуба на улице Братиславской.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал 29-летний мужчина, который получил ранение «с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра».

В результате было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства, а также связь инцидента со стрельбой в центре Москвы.

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