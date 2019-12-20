В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в организации пытаются разобраться в ситуации.

«Я пытаюсь получить какие-то детали, какую-то ясность по поводу того, что происходит», — уточнил Дюжаррика.

Ранее Сотрудники Sputnik Estonia получили от департамента полиции и погранохраны Эстонии угрозы о возбуждении против них уголовных дел.

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