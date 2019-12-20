Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе в структуре МВД Станислав Колесник рассказал о том, что полиция может начать временно изымать детей из семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие правки к Семейному кодексу готовит МВД. Целью предложенной инициативы является тот факт, что сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с ситуациями, требующими «незамедлительных мер».

Уточняется, что правки предполагают не изъятие, а «временную изоляцию».

Кроме того, Колесник заявил, что на данный момент соответствующими полномочиями обладают органы опеки. Однако предпринять действия они могут только в рабочее время, а в остальном работает полиция, которая, при экстренной ситуации, может «превысить полномочия».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Деньги за сирот: как истязают приемных детей

— Насилие в семье: как родители-пьяницы убивают детей