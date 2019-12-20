Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, который до этого Telegram-канала 112 назвал человеком, который открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке в четверг, 19 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По ее словам, мужчина увлекался стрельбой.
«Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — рассказала женщина.
Она добавила, что ее сын пару месяцев назад уволился из охранного предприятия.
Женщина также сообщила, что в последнее время сын был возбужден.
Как уточнила женщина, мужчина вообще не пил и не курил.
«У него не было свободного времени — у него работа и хобби», — сказала она.
Ранее сообщалось, что стрелок убит. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.
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