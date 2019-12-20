Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/30/12875030/upload-RTS2VJZQ-pic905-895x505-642.jpg">

Мать Евгения Манюрова, который до этого Telegram-канала 112 назвал человеком, который открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке в четверг, 19 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По ее словам, мужчина увлекался стрельбой.

«Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — рассказала женщина.

Она добавила, что ее сын пару месяцев назад уволился из охранного предприятия.

Женщина также сообщила, что в последнее время сын был возбужден.

Как уточнила женщина, мужчина вообще не пил и не курил.

«У него не было свободного времени — у него работа и хобби», — сказала она.

Ранее сообщалось, что стрелок убит. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Все побежали»: перестрелка на Лубянке, погиб сотрудник ФСБ

— Ликвидация напавшего на здание ФСБ в Москве попала на видео

— Минздрав: в результате стрельбы в Москве пострадали пять человек