В Эстонии сочли законными угрозы российским журналистам

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы, поступившие в адрес журналистов Sputnik Эстония, являются законными. Об этом сообщает ERR.

По его утверждению, эти угрозы якобы были инициированы санкциями ЕС в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Чиновник отметил, что в соответствии с данными ограничительными мерами необходимо «заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц».

«Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — подчеркнул Рейманд.

Он подтвердил, что бюро направило физическим лицам, имеющих трудовые отношения с МИА «Россия сегодня», оповещения о действующих ограничениях против Киселева.

Ранее сотрудники Sputnik Estonia получили от департамента полиции и погранохраны Эстонии угрозы о возбуждении против них уголовных дел.

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