В Гидрометцентре назвали регионы, где разбушевались сильные ветры

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в данный момент, помимо московского региона, сильные ветры зафиксированы в Поволжье и на юге Западной Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как было известно ранее, в столичном регионе в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение.

По словам Вильфанда, также неблагоприятные явления наблюдается в Поволжье.

«Например, в Башкортостане и сильный снег, и мокрый снег, и усиление ветра до 22 метров в секунду, значит, метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Аналогичная ситуация в Татарстане,» — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что ветер, метель, сильный снег еще присутствуют на юге Западной Сибири, в республике Алтай, а также в Омской области.