Улицу в Запорожье назвали в честь Папы Римского

Депутаты Запорожского горсовета провели голосование, по результатам которого в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ была переименована одна из центральных улиц города. Об этом сообщает УНИАН.

Как стало известно, до этого об этом попросили горожане, которые живут рядом с католическим храмом.

Сообщается, что переименована была часть улицы Заводская, которая пролегает до улицы Лермонтова по Седова.

Отмечается, что Иоанн Павел II был на посту главы римско-католической церкви в 1978-2005 годах.