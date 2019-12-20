Названо имя предполагаемого стрелка с Лубянки
Стало известно имя предполагаемого злоумышленника, который устроил стрельбу рядом со зданием ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, срелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который является уроженцем Московской области.
Отмечается, что на сайте СБИС был обнаружен профайл человека с точно таким же именем и фамилией.
Ранее в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл огонь возле дома 12 по улице Большая Лубянка, в результате чего погиб сотрудник ФСБ.
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