Названо имя предполагаемого стрелка с Лубянки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/12/12875012/upload-RTS2VJNV-pic905-895x505-93345.jpg">

Стало известно имя предполагаемого злоумышленника, который устроил стрельбу рядом со зданием ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, срелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который является уроженцем Московской области.

Отмечается, что на сайте СБИС был обнаружен профайл человека с точно таким же именем и фамилией.

Ранее в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл огонь возле дома 12 по улице Большая Лубянка, в результате чего погиб сотрудник ФСБ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ликвидация напавшего на здание ФСБ в Москве попала на видео

— Минздрав: в результате стрельбы в Москве пострадали пять человек

— «Ъ»: устроивший стрельбу в Москве убит