В Пскове задержан преподаватель ФСИН по подозрению в убийстве знакомой
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В Пскове задержан преподаватель филиала академии ФСИН по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщает управление СК по Псковской области.
Как отмечается, 39-летний преподаватель подал заявление о явке с повинной.
По данным следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года между подозреваемым и его 54-летней знакомой произошла словесная перепалка, которая перешла в поножовщину.
Женщина скончалась от нанесенных ей телесных повреждений. Мужчина вывез тело жертвы в пригород и закопал ее в лесу.
СК намерен предъявить задержанному обвинение и направить в суд материалы для его ареста.
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