В Пскове задержан преподаватель ФСИН по подозрению в убийстве знакомой

В Пскове задержан преподаватель филиала академии ФСИН по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщает управление СК по Псковской области.

Как отмечается, 39-летний преподаватель подал заявление о явке с повинной.

По данным следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года между подозреваемым и его 54-летней знакомой произошла словесная перепалка, которая перешла в поножовщину.

Женщина скончалась от нанесенных ей телесных повреждений. Мужчина вывез тело жертвы в пригород и закопал ее в лесу.

СК намерен предъявить задержанному обвинение и направить в суд материалы для его ареста.

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