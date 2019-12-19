Песков: Путину сообщили о перестрелке в центре Москвы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину сообщили о перестрелке у здания ФСБ в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ФСБ сообщила, что открывший стрельбу в центре Москвы нейтрализован.
«Разумеется, президенту доложено», — сказал Песков.
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка.
В настоящее время личность нападавшего устанавливается
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