Власти Кубани заявили, что не получали жалоб из-за домов для ветеранов в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти Кубани не получали жалоб относительно плохого состояния домов для ветеранов в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии. На сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана – участника Великой Отечественной войны», — сказал Кондратьев.

При этом губернатор подтвердил, что упомянутые дома были построены в 2006 году в качестве социального жилья.

Кондратьев рассказал, что в 2020 году власти Краснодарского края введут новые меру соцподдержки ветеранов ВОВ – единовременную выплату на улучшение жилищных условий.

Помощь получат ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны. На ремонт и обустройства домов льготных категорий будет выделено 452 млн рублей, отметил губернатор.

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