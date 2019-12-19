Путин: мы поддерживали и будем поддерживать волонтерское движение в России

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут поддержаны все инициативы и проекты добровольческих движений по самым разным направлениям.

Глава государства также отметил, что волонтерское движение набирает мощный оборот, миллионы людей задействованы в нем.

«Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям - это касается ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, соблюдения прав в сфере медицины, строительства, уборки территории», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.