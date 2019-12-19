Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела
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Адвокат журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что следователи подтвердили эту информацию и заявили, что дело было возбуждено в среду, 18 декабря.
Других подробностей следователи не уточнили.
«Следователь сейчас подтвердил, что по факту задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено уголовное дело», — заключил Сергей Бадамшин.
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