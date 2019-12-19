Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе

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Президент России Владимир Путина на Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.

Он подчеркнул, что никаких изменений в пенсионную реформу не планируется. Российский лидер добавил, что все решения уже приняты и закреплены законом.

Президент России также уточнил, что этот вопрос не обсуждается «ни в правительстве, ни в администрации, нигде».

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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