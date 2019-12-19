Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.

Как подчеркивает издание, за последние три года страна изменилась в лучшую сторону, отказавшись от «старомодной постсоветской диктатуры». Изменения начались в 2018 году, когда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформы.

Издание пишет, что на данный момент в Узбекистане стало «заметно менее деспотичное» положение дел. Также к числу «менее деспотичных стран» причисляется и Судан.

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