Узбекистан признан страной года по версии The Economist

close
Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб в Бухаре, 2018 год Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб в Бухаре, 2018 год
Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб в Бухаре, 2018 год
Рамиз Бахтияров/РИА «Новости»

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.

Как подчеркивает издание, за последние три года страна изменилась в лучшую сторону, отказавшись от «старомодной постсоветской диктатуры». Изменения начались в 2018 году, когда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформы.

Издание пишет, что на данный момент в Узбекистане стало «заметно менее деспотичное» положение дел. Также к числу «менее деспотичных стран» причисляется и Судан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Названы самые посещаемые города мира в 2019 году