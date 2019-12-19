Россияне стали втрое больше тратить на новогодние подарки детям

В 2019 году родители признались, что готовы покупать подарки детям на Новый год на сумму около 1,6 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

По ее словам, это показали в три раза (на 33%) превышают прошлогодние, когда россияне готовы были потратить только 1,2 тыс. руб. Именно на такую сумму родители были готовы купить подарки без учета сладостей. За «сладкий набор» россияне тратят около 650 руб.

Отмечается, что самыми популярными подарками для девочек стали куклы коллекционных изданий и персонажи из мультфильмов. Для мальчиков граждане чаще всего покупали роботов, квадрокоптеры, а также фигурки героев.

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