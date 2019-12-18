В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
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В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает «Интерфакс».
Отмечается, что причины задержания в настоящее время неизвестны.
«Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем», — сообщили в посольстве.
Ранее Химкинский городской суд признал гражданку Израиля и США Нааму Иссасхар виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима.
Ее задержали в начале апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда она прилетела из Дели, чтобы дальше отправиться в Тель-Авив. У женщины нашли 9 г гашиша.
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