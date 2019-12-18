В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева на своей странице в Twitter сообщила о конфликте в филиале №2 городской клинической онкологической больницы №1.

Сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в медучреждение и выстроились в его коридоре с автоматами в руках. Как утверждает Васильева, их вызвал главврач больницы Всеволод Галкин.

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения. По ее словам, она ознакомилась с аудиозаписью, на которой слышно, как одному из докторов якобы предлагают 2 миллиона за увольнение по собственному желанию.

Как сообщают СМИ, речь идет об увольнении около 100

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