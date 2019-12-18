Дайвер из Британии показал дружелюбного тюленя
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Дайвер из Великобритании Бен Бурвилль во время одного из погружений запечатлел на видео дружелюбного тюленя. Об этом сообщает 6abc.
Уточняется, что погружение проходило рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда, когда к мужчине подплыло млекопитающее.
Отмечается, что животное пыталось обнимать дайвера несколько раз. На кадрах ролика видно, как Бурвилль в ответ почесывет тюленю животик и гладит по мордочке.
Также животное несколько раз пыталось покусывать дайвера за руку и терлось.В конце видео британец держит тюленя за ласту, а животное в ответ целует его в голову.