Дайвер из Британии показал дружелюбного тюленя

Дайвер из Великобритании Бен Бурвилль во время одного из погружений запечатлел на видео дружелюбного тюленя. Об этом сообщает 6abc.

Уточняется, что погружение проходило рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда, когда к мужчине подплыло млекопитающее.

Отмечается, что животное пыталось обнимать дайвера несколько раз. На кадрах ролика видно, как Бурвилль в ответ почесывет тюленю животик и гладит по мордочке.

Также животное несколько раз пыталось покусывать дайвера за руку и терлось.В конце видео британец держит тюленя за ласту, а животное в ответ целует его в голову.