Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления

Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии. Об этом рассказал главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

Посол отметил, что после отравления семья чувствует себя нормально. Однако встречаться с российскими представителями они не хотят.

«Их можно понять», — приводит слова посла Венедиктов.

В начале 2019 года в посольстве России в Великобритании говорили, что не уверены, что Скрипаль и его дочь Юлия живы после покушения.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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