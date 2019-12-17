Против экс-главы Петропавловска-Камчатского возбуждено дело по подозрению во взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия,с декабря 2018 года по апрель 2019 года Иваненко получил частями от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» взятку в размере 700 тысяч рублей за общее покровительство. Передатчиком выступил родной брат главы МКУ.

Кроме того, с февраля 2019 года по март 2019 года чиновник получил еще 200 000 рублей. Посредником выступил директор МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» и брат предпринимателя.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК России (получения взятки в крупном размере).

Отмечается, что Иваненко задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

— Экс-главу Щелковского района Подмосковья Валова арестовали по делу о взятке

— В Челябинской области осужден представитель Минобороны за передачу 27 млн рублей взяток