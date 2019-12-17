В «Единой России» оценили высказывание депутата о малоимущих

Слова депутата Государственной думы от Волгоградской области Ирины Гусевой об освобождении малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) были вырваны из контекста, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Ирина Гусева опровергла свое высказывание, в котором сравнила малоимущих россиян с заключенными, и заявила, что это были вырванные из контекста слова, сказанные два месяца назад, отметил Исаев.

Представитель «Единой России» также подчеркнул, что идея освобождения малоимущих граждан от НДФЛ заслуживает обсуждения. При этом он напомнил, что у государства существуют и другие программы социальной поддержки.

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