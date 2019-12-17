Жительница Приморья выкинула в окно таксу и набросилась на полицейского

В Приморье полиция задержала местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со знакомой выбросила таксу с пятого этажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД России.

Отмечается, что о произошедшей драке полиции сообщила 35-летняя хозяйка собаки, с которой и поссорилась нарушительница.

По данным МВД, выбросившая из окна питомца женщина была ранее судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку .

При задержании полицией она выкрикивала нецензурные словам и напала на одного из правоохранителей. Ее доставили в отделении полиции, где она провела ночь.

МВД передал Следственному комитету материалы по факту насилия в отношении полицейского. По заявлению о таксе проводится проверка.