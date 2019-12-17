Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Государственной думы России от Волгоградской области Ирина Гусева сравнила малоимущих россиян с осужденными. Видеозапись ее речи на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам опубликована на канале издания «Накануне.Ру» в Youtube.
Гусева высказалась против освобождения малоимущих слоев населения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили... Потом вышли из тюрьмы — и давайте им ещё дадим полную возможность не платить налоги!» — заявила депутат.
По словам Гусевой, отмена НДФЛ для определенных слоев населения России вызовет недовольство в обществе, а задачей правительства является объединение людей.
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