Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Государственной думы России от Волгоградской области Ирина Гусева сравнила малоимущих россиян с осужденными. Видеозапись ее речи на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам опубликована на канале издания «Накануне.Ру» в Youtube.

Гусева высказалась против освобождения малоимущих слоев населения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили... Потом вышли из тюрьмы — и давайте им ещё дадим полную возможность не платить налоги!» — заявила депутат.

По словам Гусевой, отмена НДФЛ для определенных слоев населения России вызовет недовольство в обществе, а задачей правительства является объединение людей.

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