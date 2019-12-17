СК завел дело по факту хранения арсенала в частном доме в Гатчине

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против жителя деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области, в доме которого правоохранители обнаружили склад оружия, также он обвиняется в изнасиловании малолетней дочери. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее стало известно, что 46 летний мужчина неоднократно подвергал насилию свою дочь 2006 года рождения. Кроме того, в доме подозреваемого обнаружили огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и другое.

Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК России (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), а также по ч. 1 ст.222 УК России и ч. 1 ст.222.1 УК России (незаконный оборот оружия).

Отмечается, что пострадавшей девочке, ее матери и другим членам семьи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Всего в семье шестеро детей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.

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