В результате ураганов в США погибли по меньше мере три человека
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В результате ураганов на юге США погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Известно, что стихия бушует в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Миссисипи с текущего понедельника, 16 декабря.
По предварительным данным, около семи торнадо были зафиксированы в Луизиане и Миссисипи. Люди погибли впоследствии разрушения домов.
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