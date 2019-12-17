В результате ураганов в США погибли по меньше мере три человека

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Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции... Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Reuters

В результате ураганов на юге США погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Известно, что стихия бушует в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Миссисипи с текущего понедельника, 16 декабря.

По предварительным данным, около семи торнадо были зафиксированы в Луизиане и Миссисипи. Люди погибли впоследствии разрушения домов.

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