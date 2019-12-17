В результате ураганов в США погибли по меньше мере три человека

В результате ураганов на юге США погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Известно, что стихия бушует в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Миссисипи с текущего понедельника, 16 декабря.

По предварительным данным, около семи торнадо были зафиксированы в Луизиане и Миссисипи. Люди погибли впоследствии разрушения домов.

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