Восемь человек погибли при землетрясении на Филиппинах
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Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах возросло до восьми, сообщает Manila Bulletin.
В результате землетрясения пострадали 149 человек, было разрушено 1483 жилых домов и 58 объектов инфраструктуры.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 15 декабря, его эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай.
Ранее сообщалось о трех погибших.
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