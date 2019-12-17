Восемь человек погибли при землетрясении на Филиппинах

Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах возросло до восьми, сообщает Manila Bulletin.

В результате землетрясения пострадали 149 человек, было разрушено 1483 жилых домов и 58 объектов инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 15 декабря, его эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай.

Ранее сообщалось о трех погибших.

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