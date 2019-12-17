СБУ инсценировала нападение на депутата

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко, об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Службы безопасности получили сведения о подготовке нападения на Ананченко в связи с его общественной и политической деятельность. Для получения объективной доказательной базы сотрудники правоохранительных органов приняли решение об инсценировке.

Михаил Ананченко опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что на него напали два молодых человека, отмечается в сообщении СБУ.

В результате сотрудники Службы безопасности сумели задокументировать действия исполнителей и организаторов нападения, в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора преступления.

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