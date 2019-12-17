Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА «Новости».

По его словам, после Новогодних каникул будет два рабочих дня.

Далее, на День защитника Отечества рабочими станут 25, 26, 27 и 28 февраля.

Также в связи с празднованием Международном женского дня до четырех дней уменьшится вторая рабочая неделя месяца.

Кроме того, россиян 1 мая ожидает выходной, что сократит рабочую неделю на один день.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — сказал Шкловец.

Однако летом будет только одна сокращенная неделя. Выходным будет День России, который отмечается 12 июня.

При этом в День народного единства, 4 ноября, рабочая неделя разделится на две части по два рабочих дня.