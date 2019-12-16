В Химози в доме многодетной семьи нашли склад оружия

В доме многодетной семьи в поселке Химози в Гатчинском районе Ленобласти нашли склад оружия, передает 47news.

Задержан 45-летний мужчина.

По данным издания, мать восьми детей приходится ему двоюродной сестрой.

Также на территории коттеджа располагается площадка для подготовки спецназа, на которой якобы занимались дети. По данным издания, дом был увешан иконами.

Полиция проверяет информацию о том, что одна из девочек подвергалась сексуальному насилию со стороны отца.

На место прибыли сотрудники регионального Управления ФСБ.