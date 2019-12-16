Верховный суд Украины позволил сохранить УПЦ свое название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) сохранить свое название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Так, суд не удовлетворил кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ, которая должна в названии отразить принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
При этом УПЦ считает, что является независимой организацией от РПЦ, поскольку томос ей был предоставлен в 1990 году, а закон, который обязывает указывать принадлежность церкви в России, был принят при правлении Петра Порошенко,чтобы создать новую Православную церковь Украины .
Отмечается, что Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и религиозных организациях, относящихся к ней до решения спора по этому делу.
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