Экс-депутат Рады полюбовался Крымским мостом и проклял 2014 год

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, посмотрев на Крымский мост, проклял 2014 год. Об этом он написал на своем Youtube-канале.

Он показал ролик, снятый с высоты птичьего полена на автомобильную и железнодорожную части Крымского моста ночью с работающей подсветкой.

По его мнению, Украина пришла в упадок из-за антироссийской пропаганде режима, который захватил власть в стране в 2014 году.

«Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел», — написал Журавко.

Он отметил, что все могло бы быть иначе, например, Россия и Украина могли бы совместно построить этот мост.

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