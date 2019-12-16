Тело без кистей рук и головы нашли в Подмосковье

Тело мужчины без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГСУ СК.

Согласно данным ведомства, 13 декабря 2019 года тело без головы и кистей рук было найдено на берегу реки Руза около деревни Шорново.

Отмечается, что личность умершего не была установлена. Известно, что давность наступления смерти около пяти суток.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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