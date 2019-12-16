Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
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13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
6 декабря 2019 года подросток обратился в больницу, годе ему поставили диагноз — двусторонний гнойный гайморит.
Там ему провели анестезию слизистых носовых проходов, после чего сделали пункцию и промывку правой и левой гайморовых пазух.
По версии СК, в какой-то момент подростку резко стало плохо, его доставили в реанимационное отделение
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь», — отметили в СК.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.