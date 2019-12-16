Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе

13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

6 декабря 2019 года подросток обратился в больницу, годе ему поставили диагноз — двусторонний гнойный гайморит.

Там ему провели анестезию слизистых носовых проходов, после чего сделали пункцию и промывку правой и левой гайморовых пазух.

По версии СК, в какой-то момент подростку резко стало плохо, его доставили в реанимационное отделение

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь», — отметили в СК.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.