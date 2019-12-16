«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
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В российской столице вводится «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра, сообщили в Гидрометцентре России.
По данным службы, порывистый ветер в Москве будет с 21.00 понедельника, 16 декабря, и сохранится до 09.00 вторника, 17 декабря.
Как отметили синоптики, усиление ветра прогнозируется до 14 м/c.
«Погода потенциально опасна», — констатирует служба.
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