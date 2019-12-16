На Украине готовят законопроект, предусматривающий двойное гражданство

На Украине разрабатывается законопроект, согласно которому жителей не будут обязывать отказываться от прежнего гражданства при получении украинского паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу госмиграционной службы страны Максима Соколюка.

По его словам, власти по-прежнему будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на наличие паспорта другого государства. Законопроект лишь позволит не требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта.

В дальнейшем законопроект обсудят в Верховной раде. Политик утверждает, что вектор изменений установлен президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — сказал Соколюк.

Отмечается также, что при получении украинского гражданства необходимо будет сдать тест на знание языка и истории страны, а также принять присягу, которая сейчас находится в разработке.

В настоящее время конституция Украины запрещает украинцам иметь двойное гражданство.

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