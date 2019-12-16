В Мурманске эвакуируют мэрию, вокзал и больницу из-за угроз о минировании
В Мурманске эвакуируют здание мэрии и областное правительство, железнодорожный вокзал, больницу и один из судов из-за поступивших сообщений с угрозами о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, информацию об эвакуации подтвердили в органах власти города.
5 декабря в городе также были эвакуированы здания регионального правительства и арбитражного суда, тогда сообщения о «минировании» оказались ложными.
Волна «минирований» судов, станций метро, соцобъектов Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов России началась в конце ноября. Пока все сообщения оказывались ложными.
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