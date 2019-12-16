В Нижегородской области задержали мужчину после попытки зарезать родителей и дочь

В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался зарезать своих пожилых родителей и 10-летнюю дочь. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 декабря в квартире в деревне Большие Поляны Воскресенского района.

36-летний мужчина сначала напал с ножом на дочь, после на 60-летнюю мать и 59-летнего отца, зачем скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали.

Врачи оценили состояние здоровья пенсионерки и девочки как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего). Мужчину задержали 13 декабря в Нижнем Новгороде.

По данным СК, в ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

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