Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд решил продлить арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек. Об этом рассказал его адвокат Равиль Тугушев в Facebook.

По постановлению суда, Шамсутдинов пробудет под стражей еще четыре месяца.

По словам Тугушева, в ближайшее время задержанному предстоит пройти много следственных мероприятий.

«Впереди много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз», — заключил Тугушев.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы. Срочника задержали в тот же день. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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