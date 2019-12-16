В Бурятии 31 декабря сделали выходным днем

Власти Удмуртии решили сделать 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий день на 28 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

По его словам, он понимает, что 31 декабря в канун Нового года жители хотят, как минимум сокращенный день. Также он отметил, что 31 декабря преимущественно всегда исторически близок к выходному дню или сокращенному дню.

«31 декабря отдыхаем», — подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что эти изменения коснутся только государственных и муниципальных служащих.

Ранее 31 декабря также объявили выходным днем в Кабардино-Балкарии, Иркутской, Томской областях и Бурятии.

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